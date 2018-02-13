Умер американский певец Вик Дамоне
11:55, 13 Февраль, 2018
Американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, умер в возрасте 89 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox News со ссылкой на семью артиста.
Музыкант скончался в медицинском центре в Майами-Бич в окружении близких родственников. Точная причина смерти не сообщается.
Отмечается, что Дамоне стал частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны, в число которых входят Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.
Среди самых известных хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live. Последний альбом артиста был выпущен в 1997 году.