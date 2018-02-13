На данный момент Армения пока не получала предложения, конкурентного российскому газу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян. По его словам, переговоры относительно поставок иранского газа не прекращаются, однако на данный момент самым конкурентным является предложение российской компании.

«Переговоры относительно поставок иранского газа не прекращаются, они идут перманентно. Как сказала иранская сторона, на данный момент у них нет лучшего предложения. Армения пока не получала предложения, конкурентного российскому газу – у нас нет лучшей цены. Если что-то изменится, то вы об этом узнаете»,- сказал замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

Посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади сказал 13-го февраля в беседе с журналистами, что Иран готов поставлять Армении газ по сходным ценам. «Мы обсуждаем этот вопрос, и надеемся, что скоро вы увидите прогресс в этом вопросе»,- сказал он.