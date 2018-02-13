Саудовская Аравия и ОАЭ согласились к 31 марта перечислить ООН $1 млрд на помощь Йемену

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились к 31 марта перечислить ООН обещанный $1 млрд на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена, а также восстановление портов и инфраструктуры страны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря всемирной организации Марк Лоукок.

"Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ согласовали сегодня [в понедельник] с ООН процедуру перевода к 31 марта $930 млн в поддержку реализации плана гуманитарного реагирования в Йемене на 2018 год", - говорится в письменном заявлении Лоукока.

По его словам, "дополнительные $70 млн будут предоставлены двумя странами на восстановление портов и инфраструктуры в Йемене".





