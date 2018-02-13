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В постпредстве КНДР заявили, что санкции ООН душат северокорейский народ


Санкции, введенные против КНДР Советом Безопасности ООН, душат экономику страны, а также негативно сказываются на ситуации в сфере здравоохранения, спорта и на благополучии граждан. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении постоянного представительства страны при всемирной организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

КНДР сравнила беспрецедентно жесткие санкции СБ ООН с блокадой, усмотрев в них "бесчеловечное и дикое" стремление вернуть северокорейское общество "в темное средневековье" и полностью лишить народ республики "права существовать и развиваться", а также "уничтожить культуру целой цивилизации".





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