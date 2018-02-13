Общегосударственные, областные, столичные: известна программа мероприятий, посвященных 100-летию героических сражений

Работа по организации мероприятий, посвященных 100-летию Первой Республики и героических сражений, в полном ходу. Мероприятия будут иметь общегосударственный характер, с вовлечением областей и Еревана. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал секретарь госкомиссии по празднованию Ваге Степанян.

-Г-н Степанян, когда был дан старт программам юбилейных мероприятий?

- 21-го апреля 2017 года президент Армении подписал указ о создании госкомиссии по организации мероприятий, посвященных 100-летию Первой Республики и героических сражений, во главе с премьер-министром Армении. 12-го мая состоялось первое заседание этой комиссии.

Все организационные работы были распределены на самом высоком уровне, с привлечением министра обороны Армении Вигена Саргсяна, председателя Конституционного суда Армении Гагика Арутюняна, вице-премьера Ваче Габриэляна и пр.

- Какова программа мероприятий? Представьте, пожалуйста, их географию.

- Мероприятия условно разделены на 3 категории: общегосударственные, областные, столичные.

По программе мероприятия пройдут в Баш-Апаране, Каракилисе, Сардарапате, Музее истории Армении, на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт. В учебных заведениях пройдут конкурсы сочинений на тему «От Сардарапата – к Арцаху», пройдур конкурсы рисунков по тематике, концерты пройдут в райцентрах, будут запущены фейерверки и пр.

Министерство диаспоры в своем сайте открыло раздел «100-летие Первой Республики», где будут публиковаться документально-исторические материалы.

Соответствующие программы в праздничном оформлении пройдут на Общественном радио и телевидении, состоятся праздничные концертные и театральные программы и пр., в Ереване и областях. Будут мероприятия по прославлению ветеранов арцахского освободительного движения.

- Какова сумма, выделенная из госбюджета на праздничные мероприятия?

- Госкомиссии поручено произвести соответствующие расчеты и составить сметы расходов, по которым из госбюджета будут выделены необходимые финансы. В госбюджете Армении 2018 года на это выделено 700 млн драмов.

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