Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции

Свыше 70 человек госпитализированы в связи со вспышкой сибирской язвы, зарегистрированной в одном из регионов Турции, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник Роспотребнадзор.

"По информации муниципальных властей провинции Трабзон от 10 февраля 2018 года, в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70-ти человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным эпидемиологического расследования, проводимого турецкими органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больных коров и употреблением в пищу инфицированного мяса.