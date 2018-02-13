В аэропорту Лос-Анджелеса из-за возгорания в самолете эвакуировали 144 человека

Возгорание произошло на борту самолета американской авиакомпании Southwest Airlines, ожидавшего в понедельник команды на взлет в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По ее данным, речь идет о рейсе 2123 Лос-Анджелес - Сан-Хосе (штат Калифорния). "Ввиду пожара, возникшего, очевидно, в резервном блоке питания, экипаж решил провести эвакуацию. На борту находились 139 пассажиров и пятеро членов экипажа. Обошлось несколькими незначительными травмами, госпитализировать никого не пришлось", - уточнила пресс-служба аэропорта в своем Twitter.

На данный момент возгорание потушено. Аэропорт имени Джона Уэйна возобновил работу в штатном режиме.