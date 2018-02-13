СМИ: курды призвали сирийскую армию направить подкрепления в Африн

Сирийские войска должны взять на себя основную ответственность по защите Африна от турецкого вторжения. Об этом заявил в понедельник телеканалу Al Mayadeen командир курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) Сипан Хаму. Он призвал сирийскую армию "срочно направить подкрепления в этот пограничный с Турцией регион", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Между бойцами СНС и сирийскими военными поддерживается сейчас тесная координация", - отметил курдский командир.

Как сообщила в понедельник общеарабская газета Al-Hayat, сирийские войска, размещенные к западу от Алеппо, пропускают через свои блокпосты продовольствие, топливо и товары первой необходимости, предназначенные для жителей Африна (1,5 млн человек), которые нуждаются в гуманитарной помощи. По ее сведениям, на защиту мирного населения туда направляются через подконтрольные сирийской армии районы курдские добровольцы из Шейх-Максуда, Кобани и Эль-Джезиры (провинция Хасеке).