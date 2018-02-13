МЧС завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья близка к завершению. Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию", - сказал он.

По его словам, в течение ночи спасатели работали в три смены. "Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна", - сообщил Полетыкин. В ближайшее время к работе приступит инженерная техника, которая будет осуществлять подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения.

Полетыкин уточнил, что все обломки самолета будут отправлены в Жуковский.

Более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна обнаружено на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает во вторник МЧС России по Московской области.



