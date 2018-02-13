В Турции скончался известный врач-армянин Акоп Котохян

В Турции на 79-м году жизни скончался известный врач-армянин, дерматолог Акоп Котохян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Об этом на своей странице в Twitter написала депутат Меджлиса армянского происхождения Селина Доган, отметив, чтоо страна потеряла одного из самых сначительных врачей. «Упокой, господи, его душу» - «Աստված հոգին լուսավորի»,- так на армянском написала депутат Меджлиса армянского происхождения Селина Доган.

Акоп Котохян родился в 1939 году в Стамбуле. После окончания школы он работал ввелирной мастерской по серебру. Во время работы на одном из станков он потерял руку, врачи не ручались за его жизнь, после операции он был в коме, однако ему удалось побороть болезнь.

Впоследствие он получил прозвище «Бесрукий Акоп». Он являетс автором 2 книг по дерматологии, пациенты приезжали к нему из различных уголков мира.