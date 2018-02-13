Саакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в Киеве

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, которого накануне выслали из Украины в Польшу, в ночь на вторник опубликовал видео своего задержания в Киеве, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На кадрах с камер видеонаблюдения из ресторана, где находился Саакашвили, видно, как в заведение забегает около полутора десятков человек в камуфляже. Они валят политика на пол, после чего силой выводят его на улицу.

В своем фейсбуке Саакашвили написал, что его били, закрывали рот и глаза, держали на лицом в пол в автобусе и вертолете по пути в аэропорт Киева, а также угрожали оружием. Политик называет произошедшее с ним похищением.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Прибыв в Польшу, Саакашвил в эфире телеканала ZIK заявил, что намерен вернуться на Украину с помощью "легального пути".