Сын президента США назвал инцидент с порошком выходкой оппонентов

Сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что подозрительный порошок отправили ему по почте оппоненты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". В качестве меры предосторожности ее госпитализировали. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

"Рад, что Ванесса и мои дети в безопасности и невредимы после невероятно страшной ситуации, которая произошла сегодня утром. Действительно отвратительно, что некоторые люди предпочитают выражать свои противоположные взгляды таким возмутительным образом", — написал сын американского президента в Twitter.