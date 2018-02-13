Белый дом рассказал о разговоре Путина с Трампом

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая ядерную проблему КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении.

Трамп, как отметили в Белом доме, также заявил о необходимости достижения "прочного мирного соглашения" между Израилем и Палестиной. "Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (в понедельник — ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной — ред.)", — рассказали в администрации американского лидера.

Кроме того, президент США выразил российскому коллеге соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148, которая произошла в понедельник и унесла жизни 71 человека, и заявил о готовности помочь в расследовании трагедии.