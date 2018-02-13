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Европейские индексы выросли - 12-02-18


МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.45% и составил 12282.77 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.20% и составил 5140.06 пункта, британский FTSE вырос на 1.19% и составил 7177.06 пункта, российский MICEX вырос на 1.05% и составил 2220.12 пункта, а RTSI вырос на 1.46% и составил 1207.75 пункта.




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