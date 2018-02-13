Ремонтные работы Капанского аэропорта завершатся в июне: интервью губернатора

Ремонтные работы Капанского аэропорта планируется завершить в июне этого года. Уже закуплен чешский самолет L-410, который будет доставлен в Армению в марте. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор Сюника Ваге Акопян, представляя программы развития области на этот год.

- Г-н Акопян, каким был 2017 год для Сюника? Какие достижения вы бы выделили?

- Всегда трудно объективно оценивать свою работу и свою команду, поэтому лучше попросту перечислить факты.

Первое – был создан Фонд развития и инверстиций Сюника, благодаря чему удалось осуществить некоторые программы по различным отраслям. Самая значимая – ремонт Капанского аэропорта, что значительно оживит жизнь в области. Второй проект – цех по производству итальянской пиццы, который готов экспортировать продукцию в Иран и РФ. В райцентре открылся магазин брендовой одежды. В 2017 году началось строительство современного кинотеатра, он начнет работать в ближайшие дни. Есть договоренность с итальянскими партнерами – будет открыто производство трикотажа на 500 рабочих мест.

- В 2017 году в Сюнике открылся офис СЭЗ «Арас», СЭЗ «Мегри». Какие развития ожидаются от этих крупных инициатив в 2018-м году? Каковы перспективы для Сюника в этом контексте?

- Создание СЭЗ в Мегри важно постольку, поскольку зона находится у границы с Ираном, и это станет дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между нашими странами. СЭЗ охватывает широкий профиль отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспортные перевозки, складирование, туризм и пр. Вскоре начнет работать автобусный маршрут Джульфа-Капан и обратно, в день, как минимум, один рейс. На 2018 год мы запланировали сотрудничество с Ираном в области сельского хозяйства, ведутся переговоры об экспорте в Иран консервов и меда.



- Г-н Акопян, в 2017 году выделяется и другая важная программа – ремонт Капанского аэропорта. Каковы ожидаемые работы в этом направлении в этом году? Есть ли определенность по частоте полетов, стоимости билетов?

- Ремонтные работы Капанского аэропорта планируется завершить в июне этого года. Уже закуплен чешский самолет L-410, который будет доставлен в Армению в марте. Из Еревана в Капан можно будет долететь за 35 минут. Частота рейсов будет зависеть от спроса. Стоимость билетов будет близка к себестоимости, поскольку это не коммерческий проект, о чем мы много говорили (речь идет о срочных случаях, связанных с вопросами здоровья и пр.).

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