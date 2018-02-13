Меркель обсудит с Йылдырымом вопрос арестованного немецкого журналиста

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретится 15-го февраля в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle, ссылаясь на пресс-секретаря германского правительства Штефена Зайберта.

Он сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся отношений между обеими странами, вопросы международной повестки. Ожидается, что Меркель поднимет вопрос журналиста Дениза Юджеля, который уже больше года, как находится в турецкой тюрьме. Турецкие власти обвиняют его в пропаганде терроризма. Сам Юджель отрицает все предъявленные ему обвинения.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым примет участие в международной конференции по безопасности в Мюнхене, куда приедет также министр ИД Турции Чавушоглу.