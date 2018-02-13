Армянские спортсмены стартуют на Олимпиаде

Армянские спортсмены стартуют в борьбе на XXIII Зимних Олимпийских играх.

Как передает «Арменпресс», первой на снежную трассу выйдет Катя Галстян, которая примет участие в спринте, соревнования начнутся в 12:30 по ереванскому времени, в спринте же выступит Микаэл Микаэлян, соревнования начнутся в 13:05 по ереванскому времени.

Армению на XXIII Зимних Олимпийских играх представляют 3 спортсмена - Катя Галстян, Микаэл Микаэлян, Ашот Карапетян.

Второй старт Кати Галстян состоится15-го февраля, Микаэла Микаэляна - 16-го февраля, 18-го февраля Ашот Карапетян выступит в слаломе.

XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.