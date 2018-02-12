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Находящегося в розыске мужчину задержали в городе Егвард


В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Наирийского отдела Полиции РА, 10 февраля в 19.30 в городе Егвард был задержан Гарик Х., 1976 г.р., который с 9 февраля разыскивался по обвинению по части 1 статьи 266 УК РА (незаконный оборот в целях сбыта либо незаконный сбыт нарокотических средств или психотропных веществ). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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