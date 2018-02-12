В Армии обороны Республики Арцах стартовал новый учебный год

В армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 12 февраля торжественно стартовал первый семестр учебного года. В связи с этим событием министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян в сопровождении других высокопоставленных военнослужащих пришел поздравить личный состав дислоцированный в северном направлении. Командующий армией поздравил солдат с началом учебного процесса, так же отметив важность приобретения новых знаний и навыков в выполнении непростого долга Защитника Родины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, после начала торжественного мероприятия, военнослужащие немедленно приступили к тактико-строевым занятиям.

В связи с запуском нового учебного года, во всех воинских частях и подразделениях Армии обороны были организованы торжественные митинги, в которых участвовали командирский состав Армии обороны и высокопоставленные офицеры.