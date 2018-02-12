Из 28 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 9 и 12 февраля, раскрытo 26

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 28 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 9 и 12 февраля, раскрытo 26.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрированo 7 случаев обнаружения наркотиков и 4 случая изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 52 случая кражи, 18 случаев мошенничества, по 3 случая похищения человека и незаконной вырубки деревьев, 1 случай фальшивомонетничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи, 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю мошенничества и обнаружения наркотиков.

За минувшие 3 дня в республике было зарегистрировано 22 ДТП: 1 человек погиб, 28 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.