Пассажир авиарейса Москва-Ереван разыскивался по двум статья УК Армении

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Гугаркского отдела Полиции РА, 10 февраля в 11.05 в Полицию явкой с повинной обратился пассажир авиарейса Москва-Ереван Арамаис П., 1975 г.р., который с 1 сентября 2017 года разыскивался по обвинениям по частям 1 статей 325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) и и 329 УК РА (Незаконное пересечение Государственной границы). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.