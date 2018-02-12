Саакашвили экстрадировали в Польшу

Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, высланный в понедельник с Украины, прибыл на территорию Польши. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба пограничной охраны Польши.

"Михаил Саакашвили принят на территории Польши, - говорится в сообщении ведомства. - Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины руководителю пограничной охраны. Учитывая тот факт, что М. Саакашвили является супругом гражданина государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была удовлетворена".