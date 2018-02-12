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Представители МККК посетили задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта армян и азербайджанцев


Представители Международного комитета Красного Креста в феврале посетили задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта армян и азербайджанцев.

Как сообщает Арменпресс, начальник отдела коммуникаций офиса МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян сообщила, что, согласно своему мандату, МККК регулярно посещает этих лиц для наблюдения за условиями их содержания под стражей и оказания помощи в обеспечении контактов с членами своих семей.

Отметим, что в настоящее время с обеих сторон задержаны 5 человек, среди которых Дилхам Аскеров и Шахбаз Гулиев были задержаны в 2014 году за незаконное пересечение границы и ряд преступных деяний.




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