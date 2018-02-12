Проведение внеочередных выборов в Азербайджане является нарушением международных принципов: ЦМBОД

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМBОД) выступил с заявлением в связи с назначением на 11 апреля внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Туран, давая оценку политико-правовой обстановке в стране в преддверии выборов, ЦМBОД отмечает, что распоряжение президента Азербайджана о внеочередных выборах, хотя и соответствует Конституции и Избирательному кодексу страны, однако противоречит принципам периодичности выборов и демократического конституционализма.

ЦМBОД обращает внимание, что распоряжение о внеочередных выборах не содержит доводов, обосновывающих политическую необходимость их проведения. Распоряжение было подписано без проведения открытых обсуждений в парламенте.

Это затруднило подготовку к выборам всех заинтересованных сторон, включая потенциальных кандидатов в президенты, а также местных и международных наблюдателей.

Кроме того, назначение внеочередных президентских выборов заинтересованным субъектом - главой государства, не соответствует правилам демократического управления.

Так, теоретически президент может назначать внеочередные выборы в выгодное ему время (к примеру, в период его высокого рейтинга, или ожидаемого падения рейтинга в будущем).

Таким образом, наделение президента полномочиями, позволяющими ему необоснованно и несправедливо обеспечивать себе преимущества, не может считаться легитимным с точки зрения демократического общества.

ЦМBОД с сожалением констатирует, что в Азербайджане более 140 политзаключенных, приняты меры по ограничению свободы выражений, включая блокировку с марта 2017 г. ряда сайтов независимых СМИ.

Кроме того в канун выборов массово преследуются активисты социальных сетей, не обеспечивается демократическая атмосфера.

Продолжение политического давления на гражданское общество и правозащитные организации, начатое после президентских выборов 9 октября 2013 года, серьезно ограничило возможности гражданского общества для просвещения избирателей и организации местного мониторинга выборов.

Основываясь на заключениях о предыдущих выборах со стороны БДИПЧ ОБСЕ, Bенецианской комиссии СЕ, и исполнения решений ЕСПЧ, можно считать, что в Азербайджане не проведено никаких реформ для свободного волеизъявления народа, не создана конкурентная политическая среда, не обеспечены свободы выражений, собраний и объединений, не созданы возможности для свободной деятельности партий и институтов гражданского общества, говорится в заявлении.

При этом ЦМBОД отмечает, что с учетом отказа от участия в выборах основных оппозиционных партий: Народного фронта и Мусават, содержания в тюрьме лидера движения "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, на предстоящих выборах создана политическая безальтернативность.

ЦМBОД указывает также не выполнение на протяжении 15 лет рекомендаций международных организацией о равном представительстве политических сил в избирательных комиссиях, объективном расследовании жалоб, упрощения регистрации кандидатов.

B заключение ЦМBОД выдвигает ряд рекомендаций в связи с организацией внеочередных выборов и в свободных и справедливых условиях:

Освободить политзаключенных и признать право политических партий проводить свои собрания, в том числе протестные акции.

Отменить реакционные нормы в законодательстве, принятые в последние три года, ограничивающие деятельность местных и иностранных НПО, прекратить давления на активистов гражданского общества;

Обеспечить гласность и общественных контроль в вопросах выдачи ЦИК подписных листов и проверки подписей избирателей;

Bосстановить деятельность иностранных радио, устранить блокировки независимых и оппозиционных сайтов.

Предоставление на государственном телевидении эфирного времени для обстоятельного информирования избирателей о выборах, в том числе для ознакомления с требованиями политических сил, не участвующих в выборах.