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В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили


В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные с … ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко.

По словам соратницы политика Лизы Богуцкой, Саакашвили везут в аэропорт "Борисполь", чтобы выслать в Варшаву. Она заявила, что сторонники Саакашвили намерены блокировать дороги и аэропорт, чтобы политика не вывезли из Киева.

При этом в "Борисполе" рассказали РИА Новости заявили, что у них нет информации о возможном приезде Саакашвили.

Как заявил адвокат Павел Богомазов, Саакашвили задержала погранслужба.

"(В задержании — ред.) есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — считает другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий.




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