Президент Республики Болгария впечатлен Центром креативных технологий «Тумо»

В рамках государственного визита в Армению президент Республики Болгария Румен Радев вместе с супругой посетил Центр креативных технологий «Тумо».

Как сообщает Арменпресс, директор центра Мари Лу Папазян представила гостям образовательные программы, идеи, особенности и основные направления, которые преподаются в «Тумо».

В беседе с журналистами Румен Радев сказал, что он впечатлен работой центра. «Я действительно впечатлен. Армения - это государство, которое думает о будущем, а будущее - это наши дети. Это хорошая идея создать такую среду для развития молодежи», - сказал президент Болгарии.

Радев считает, что совмещение практически всех отраслей технологии в одном центре очень эффективно. «Конечно, у нас также есть аналогичные центры в Болгарии, но они работают отдельно. Вы объединили все отрасли в одном месте, это очень удобно для общения, планирования и реализации идей», - сказал Радев.

Он также посетил классные комнаты и поинтересовался у студентов их работой, а затем сфотографировался с ними.

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибыл президент Республики Болгария Румен Радев. В резиденции президента прошли армяно-болгарские переговоры на высшем уровне, по завершении которых Серж Саргсян и Румен Радев выступили перед СМИ с заявлениями по итогам встречи.

Президента Румена Радева в Святом Первопрестольном Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй. После встречи с Верховным Патриархом президент Болгарии посетит Кафедральный Собор и Сокровищницу.