Эдуард Шармазанов назначен на должность координатора группы международных наблюдателей от государств–членов ОДКБ

Указом председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслава Володина заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов на должность координатора группы международных наблюдателей от государств–членов ОДКБ. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.

Напомним, что 9 февраля председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко направила председателю Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину приглашение для представителей Парламентской Ассамблеи ОДКБ принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Группа будет состоять из представителей парламентов государств – членов ОДКБ и работать в составе Миссии СНГ автономно.