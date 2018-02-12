Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Эдуард Шармазанов назначен на должность координатора группы международных наблюдателей от государств–членов ОДКБ


Указом председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслава Володина заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов на должность координатора группы международных наблюдателей от государств–членов ОДКБ. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.

Напомним, что 9 февраля председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко направила председателю Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину приглашение для представителей Парламентской Ассамблеи ОДКБ принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Группа будет состоять из представителей  парламентов государств – членов ОДКБ и работать в составе Миссии СНГ автономно.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации