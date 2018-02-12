Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-02-18

ЕРЕВАН, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 февраля, курс доллара США не изменился и снова составил 483.11 драм. Курс евро не изменился и снова составил 592.49 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.32 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 672.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20432.02 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 253.88 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15144.04 драм.