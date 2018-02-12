Азиатские индексы снизились - 12-02-18

ТОКИО, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21382.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1731.97 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 3154.13 пункта, а HANG SENG снизился на 0.16% и составил 29459.63 пункта.