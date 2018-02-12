Дочь Джонни Холлидея намерена оспорить завещание отца

Дочь французского рок-исполнителя Джонни Холлидея актриса Лора Смет намерена оспорить наследство отца, который завещал все имущество и авторские права на композиции своей супруге, 42-летней Летиции Холлидей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на заявление адвокатов Смет.

"Лора Смет с изумлением и болью узнала волю своего отца, согласно которой все его наследство и авторские права на произведения переданы его жене Летиции", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что эти положения были приняты в соответствии с законодательством Калифорнии, где Холлидей проживал некоторое время с Летицией и их дочерьми Джой и Джэйд, которых пара удочерила в 2004 и 2008 годах.

В заявлении также указывается, что, согласно завещанию артиста, в случае смерти его жены, все имущество и авторские права должны перейти их дочерям. По словам адвокатов Смет, это "явно нарушает требования французского законодательства".

Смет обратилась к своим адвокатам, чтобы они смогли защищать ее интересы в суде и осуществлять иные правовые действия от ее имени. Вместе с ней в качестве истца выступит ее сводный брат Дэвид Холлидей.

34-летняя Лора Смет является дочерью Холлидея от его брака с французской актрисой Натали Бай.