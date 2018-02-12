Выплаты каждой семье погибших в катастрофе Ан-148 составят более 3 млн рублей

Общие выплаты каждой семье погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье составят более 3 млн рублей. Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева со своими заместителями.

"Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более 3 млн рублей. Кроме того, организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи с тем, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий. Это касается и семей погибших пассажиров, и членов экипажа", - доложил Дворкович Медведеву о работах по расследованию катастрофы и выплат семьям погибших.





