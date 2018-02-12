В КНР сделали огромную собаку из снега в преддверии китайского Нового года

Гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак, появилась близ города Шэньян в северо-восточной китайской провинции Ляонин в преддверии празднования китайского Нового года, символом которого будет желтая земляная собака, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Синьхуа, более 100 скульпторов трудились целую неделю, чтобы из 60 тысяч кубометров снега создать скульптурную композицию — собаку с четырьмя щенками. Высота скульптуры составляет 20 метров, ширина – 55,66 метра, а длина 120 метров.

Новый год в Китае наступит в ночь на 16 февраля, к нему готовятся во всех провинциях страны, на улицах появляются украшения, преимущественно красного и желтого цветов, повсюду размещают изображения собак в виде плакатов, скульптур, бумажных фонарей, рисунков, в магазинах большой популярностью пользуются игрушки-собаки разных размеров, сделанные преимущественно из красного шелка.