США выделили Египту миллиард долларов на борьбу с терроризмом

Вашингтон выделил Каиру миллиард долларов на борьбу с терроризмом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник в Каире на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Вашингтон выделил Каиру миллиард долларов на увеличение военного потенциала страны для противодействия терроризму, - отметил он. - Мы стоим на стороне Египта в его войне с террором и продолжим наше тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом".

Ежегодная военная помощь США Египту составляет порядка $1,3 млрд. Только за последние 30 лет в рамках военно-экономической помощи Каиру Вашингтон выделил в общей сложности $80 млрд. Однако в августе прошлого года США заявили о намерении сократить военную составляющую на 195 млн долларов из-за нарушения прав человека в этой стране.





