В Хорватии более тысячи человек протестуют против визита президента Сербии

Протест против визита в Хорватию президента Сербии Александра Вучича собрал в центре Загреба свыше тысячи человек, как сообщает Арменпресс, об этом передает национальное телевидение HRT.

Сербский президент прибыл в Хорватию с двухдневным визитом, где его перед резиденцией в районе Пантовчак торжественно встретила глава республики Колинда Грабар-Китарович, с которой он проведет разговор за закрытыми дверями. В то же время на центральной площади хорватской столицы – Трг Бана Елачича собрались свыше тысячи человек с национальными флагами, символикой военных подразделений времен вооруженных конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии, толпа настроена эмоционально.

"На площади Бана Елачича собрались свыше тысячи протестующих. Их могло бы быть больше, если бы полиция в 7 утра (9.00 мск) не перекрыла доступ к первоначальному месту проведения и акция была перенесена сюда. Из-за этого и самого визита Вучича над толпой звучит лозунг "предательство!", — передает телеканал.

Отмечается, что протест проходит под усиленным контролем полиции, включая спецподразделения.