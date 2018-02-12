ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть в 2018 году на 1,6 млн б/с

Мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) согласно ожиданиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), как передает Арменпресс, об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на конференции в Каире.

"Рынок идет путем восстановления баланса", - сказал Баркиндо, добавив, что равновесия на нефтяном рынке не было с осени 2014 года.

Ребалансировку рынка обеспечивают "беспрецедентные уровни соблюдения" договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, отметил Баркиндо.