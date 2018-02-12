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Премьер-министр Армении посетил министерство спорта и по вопросам молодежи


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 февраля посетил министерство спорта и по вопросам молодежи, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Грачья Ростомян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.


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