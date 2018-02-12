Два пилота погибли при жесткой посадке вертолета в Томской области

Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области погибли, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"По уточненным данным, два человека погибли (экипаж), четверо пострадали", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области пострадали шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка в Стрежевой.