Принц Гарри и Меган Маркл совершат каретный проезд по Виндзору после венчания

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его невеста, американская актриса и фотомодель Меган Маркл совершат 19 мая сразу после церемонии своего венчания парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Как передает Арменпресс, об этом сказано в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, поступившем в ТАСС в понедельник.

Закольцованный маршрут свадебной процессии вначале проляжет от Виндзорского замка по нескольким центральным улицам городка, где молодоженов смогут поприветствовать многие тысячи местных жителей и туристов. Затем карета выедет на главную аллею Виндзорского парка - Лонг-уок - и уже по ней вернется в замок. "Они [Гарри и Меган] надеются, что это недолгое путешествие предоставит возможность большему числу людей собраться в Виндзоре и получить удовольствие от атмосферы в этот особый день", - информировали в Кенсингтонском дворце.

Представители принца также сообщили ряд подробностей самой свадебной церемонии, которая состоится в часовне Святого Георгия, которая находится на территории замка. Обряд венчания совершит духовный глава Церкви Англии (ее формальной главой является королева), архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. При этом он лишь непосредственно поженит будущих супругов, а собственно службу в часовне, в рамках которой и состоится венчание, проведет настоятель этого храма Дэвид Корнер.

Служба начнется в полдень по британскому времени (15:00 мск). На ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган - Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные лица. А на племянников Гарри, маленьких детей его старшего брата Уильяма - принцев Джорда и принцессы Шарлотты - вероятнее всего, будут возложены функции мальчика-пажа и подружки невесты.

В день свадьбы состоятся два торжественных приема. Первый из них пройдет сразу же после церемонии венчании в самой часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Вскоре после начала этого приема Гарри и Меган на время оставят его участников, чтобы совершить уже упомянутую поездку по улицам Виндзора, а по ее окончании снова присоединятся к гостям.

Второй же прием состоится позднее уже непосредственно в Виндзорском замке и будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, прямого наследника британского трона принца Чарльза.

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Расходы на обеспечение безопасности во время этого действа лягут на плечи налогоплательщиков.



