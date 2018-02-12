СМИ: курдские бойцы подбили четыре турецких танка в Африне

Бойцы курдских отрядов сдерживают атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкой бронетехникой, к северу и юго-западу от города Африн (65 км от Алеппо), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило в понедельник курдское агентство Firat, ополченцы из "Сил народной самообороны" (СНС) подбили четыре танка и убили девять турецких солдат и боевиков ССА.

По данным сирийской газеты Al Watan, с начала турецкой операции "Оливковая ветвь" (20 января) на севере Сирии формирования ССА потеряли 185 человек, в том числе несколько полевых командиров, в рядах турецких войск убиты 27 солдат и офицеров, потери отрядов СНС составили 148 бойцов.

По информации издания, сейчас турецкая артиллерия ведет обстрел селений Дейр-эс-Савван, Кфар-Сафра, Бафлун и Эль-Аруба в округе Джандарис к северу от Африна, где находятся оборонительные рубежи СНС. Удары наносятся также по селам в округах Маабатли и Раджу. Поступают сведения об убитых и раненых среди мирных жителей. По свидетельству Al Watan, турецкие обстрелы и бомбардировки наносят урон жилым домам и хозяйственной инфраструктуре.

Всего жертвами конфликта на севере Сирии к концу недели стали около 150 курдов и арабов. Источники в городском госпитале Африна сообщили, что помощь оказана 345 раненым. Большинство из них женщины и дети.