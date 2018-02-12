Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 12 февраля встретился в Тбилиси с председателем Постоянной комиссии НС по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацарава.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, во встрече участвовали члены Постоянной комиссии НС по внешним связям К.Бекарян и А.Зурабян.

Обсуждены приоритеты двусторонней повестки, возможности еще большего укрепления связей между парламентами Армении и Грузии. В этом русле подчеркнута важность активизации сотрудничества на различных международных площадках, в частности оживление взаимодействия в рамках ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Обратившись к перспективам развития двусторонних отношений, А.Ашотян отметил, что армяно-грузинские отношения не должны зависеть от отношений с третьими сторонами. В этом контексте председатель комиссии добавил, что армяно-грузинская граница должна оставаться поясом сотрудничества и дружбы.

А.Ашотян отметил, что армянская сторона подчеркивает важность упрочения партнерских отношений с Грузией на парламентском уровне.

Стороны выразили готовность к более частым встречам на уровне комиссий, что позволит обменяться опытом в ряде ключевых сфер, в частности экономического развития, демократических реформ, имеющегося опыта Грузии в вопросах интеграции с ЕС.