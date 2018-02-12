СК опубликовал видео с места крушения Ан-148, снятое с квадрокоптера

Следственный комитет опубликовал съемку с места крушения самолета Ан-148, которая была снята с квадрокоптера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах, размещенных в телеграм-канале ведомства, видно, что самолет упал вблизи деревни в редкую лесополосу, обломки разбросало на значительном расстоянии, как ранее сообщалось, в радиусе более одного километра.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.