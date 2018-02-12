Административные районы Давташен и Нор Норк поделили первое место по результатам за январь 2018г.





Представляя обобщенные показатели, советник мэра Араик Котанджян отметил, что первое место поделили административные районы Давташен и Нор Норк, второе место занял административный район Шенгавит, а третье место поделили Аван и Малатия-Себастия. Стоит отметить, что по данным за январь пятое место заняли сразу 4 административных района – Ачапняк, Арабкир, Кентрон и Канакер-Зейтун. 6-ое и 7-ое места соответственно заняли административные районы Норк-Мараш и Нубарашен.

Коснувшись результатов, мэр Тарон Маргарян отметил, что на этот раз административные районы столицы заметно улучшили свои позиции. Мэр Еревана подчеркнул, что в результате ежедневной и последовательной работы все административные районы могут оказаться в тройке лидеров.

«Мы должны достичь таких результатов, чтобы административные районы смогли добиться высоких показателей. Изначально, когда мы ввели эту систему у нас была конкретная цель, чтобы между административными районами появилась здоровая конкуренция. Все должны четко осознать, что мы обязаны оправдать все ожидания наших сограждан»,-подчеркнул мэр столицы. В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, были подведены итоги оценки и анализа работ, проделанных административными районами столицы за январь 2018 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Представляя обобщенные показатели, советник мэра Араик Котанджян отметил, что первое место поделили административные районы Давташен и Нор Норк, второе место занял административный район Шенгавит, а третье место поделили Аван и Малатия-Себастия. Стоит отметить, что по данным за январь пятое место заняли сразу 4 административных района – Ачапняк, Арабкир, Кентрон и Канакер-Зейтун. 6-ое и 7-ое места соответственно заняли административные районы Норк-Мараш и Нубарашен.Коснувшись результатов, мэр Тарон Маргарян отметил, что на этот раз административные районы столицы заметно улучшили свои позиции. Мэр Еревана подчеркнул, что в результате ежедневной и последовательной работы все административные районы могут оказаться в тройке лидеров.«Мы должны достичь таких результатов, чтобы административные районы смогли добиться высоких показателей. Изначально, когда мы ввели эту систему у нас была конкретная цель, чтобы между административными районами появилась здоровая конкуренция. Все должны четко осознать, что мы обязаны оправдать все ожидания наших сограждан»,-подчеркнул мэр столицы.