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Ара Баблоян отбывает в Москву с рабочим визитом


13-15 февраля делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном будет находиться с рабочим визитом в Москве. В составе делегации – депутаты НС Э.Нагдалян и А.Гегамян, руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС А.Сагателян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита делегация встретится с Председателем Госдумы ФС РФ В.Володиным и Председателем СФ ФС РФ В.Матвиенко. Г-н Баблоян   примет участие в открытии в Госдуме выставки к 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви.


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