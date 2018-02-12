Болгария является сторонницей мирного урегулирования карабахского конфикта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и поддержке ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном президент Болгарии Румен Радев, в ответ на вопрос одного из журналистов, сформулированный следующим образом:

«Г-н Радев, азербайджанские СМИ периодически искажают подходы различных стран, в том числе, Болгарии, в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Представите ли вы вашу позицию и совпадает ли она с позициеий ЕС?».

«Болгария всегда имела четкую позицию – вопрос должен быть разрешен мирным путем, при посредничестве Минской группы ОБСЕ и поддержке ЕС. Очень важен активный диалог президентов обеих стран, который основан не меньшей эмоциональности и большей вдумчивости. Как страна-председатель Совета Европы, Болгария будет способствовать продвижению этой позиции»,- сказал он.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибыл Президент Республики Болгария Румен Радев.

В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Болгария с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

Президента Румена Радева в Святом Первопрестольном Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй. После встречи с Верховным Патриархом Президент Болгарии посетит Кафедральный Собор и Сокровищницу.

В резиденции Президента пройдут армяно-болгарские переговоры на высшем уровне, по завершении которых Серж Саргсян и Румен Радев выступят перед СМИ с заявлениями по итогам встречи. Намечается также церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией по ряду отраслей.

В рамках государственного визита в Армению Президент Республики Болгария посетит также Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.