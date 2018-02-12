Airbus выявила проблемы в 30% двигателей Pratt & Whitney на самолетах A320neo

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE выявил проблемы и дефекты в 30% из 113 двигателей американской Pratt & Whitney (P&W), которые установлены на находящиеся в эксплуатации самолеты A320neo, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В пятницу Airbus предупредила об этом Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), в понедельник компания подтвердила сообщения для СМИ.

Airbus была вынуждена частично приостановить поставки A320neo новым клиентам.

По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний по всему миру. В прошлом году объемы выпуска A320neo оказались меньше ориентира из-за перебоев с поставками двигателей.