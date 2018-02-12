Тиллерсон: окончательное решение по Иерусалиму будут принимать палестинцы и израильтяне

Окончательное решение по статусу Иерусалима будут принимать палестинцы и израильтяне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник в Каире по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Окончательные границы будут определены палестинцами и израильтянами, - сказал он. - Мы привержены мирному процессу на Ближнем Востоке, а решение по Иерусалиму будет приниматься сторонами [палестинцами и израильтянами]".

После принятого в декабре прошлого года решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля перспективы возобновления мирного процесса на Ближнем Востока свелись практически к нулю. Палестинцы отказались впредь считать Вашингтон одной из сторон на переговорах с Израилем, заявляя о том, что ближневосточное урегулирование нуждается теперь в новом международном механизме.





