Проблема НКР может быть решена лишь тогда, когда Азербайджан откажется от своих максималистских ожиданий: Серж Саргсян

Проблема НКР может быть решена лишь тогда, когда Азербайджан откажется от своих максималистских ожиданий. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Пока они от этого не откажутся, пока будут оставаться в своих мечтах и будут бредить о Ереване или Зангезуре, мы не можем иметь надежду, что проблема может быть решена»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, армянская сторона много раз выявляла готовность интенсифицировать переговоры в рамках предложений Минской группы ОБСЕ, однако, к сожалению, это не встретило взаимного ответа со стороны Азербайджана.

Президент Армении Серж Саргсян не считает, что проведение досрочных президентских выборов в Азербайджане связано с желанием скорейшего урегулирования карабахского конфликта. По его словам, ему с трудом верится в подобные желания Азербайджана.

«Об истинной причине проведения досрочных президентских выборов в Азербайджане, думаю, вы знаете. Не думаю, что проведение досрочных президентских выборов в Азербайджане связано с желанием скорейшего урегулирования карабахского конфликта. Возможностей решить эту проблему было много и ранее, однако их действия, к сожалению, привели к тому, что сейчас мы говорим лишь об утраченных возможностях»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил Болгарию за взвешенную позицию в вопросе карабахского конфликта, поскольку Болгария неоднократно заявляла о поддержке позиции ЕС и мирного урегулирования конфликта. «Когда осенью прошлого года президент Болгарии побывал в Азербайджане, президент Азербайджана якобы поблагодарил его за позицию в вопросе карабахского конфликта, однако это была провокация, но мы на провокации не поддаемся. Мы доверяем нашим друзьям и знаем их истинную позицию»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибыл Президент Республики Болгария Румен Радев.

В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Болгария с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

Президента Румена Радева в Святом Первопрестольном Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй. После встречи с Верховным Патриархом Президент Болгарии посетит Кафедральный Собор и Сокровищницу.

В резиденции Президента пройдут армяно-болгарские переговоры на высшем уровне, по завершении которых Серж Саргсян и Румен Радев выступят перед СМИ с заявлениями по итогам встречи. Намечается также церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией по ряду отраслей.

В рамках государственного визита в Армению Президент Республики Болгария посетит также Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.