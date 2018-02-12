Нобелевский фонд намерен увеличить число женщин среди лауреатов премии

Нобелевский фонд всерьез рассматривает предложения об увеличении числа женщин среди лауреатов престижной премии, посвятив этой теме отдельную встречу в Стокгольме. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает шведское агентство TT.

"Мы обсудили несколько предложений, как усовершенствовать систему вручения Нобелевских премий, чтобы среди победителей появилось больше женщин, - сообщил агентству председатель правления Нобелевского фонда (административный орган Нобелевских премий, создан в 1900 году в Стокгольме по завещанию Альфреда Нобеля) Карл-Хенрик Хелдин. - Одним из возможных вариантов может стать выдвижение большего числа женщин в качестве номинантов".

По словам Хелдина, если посмотреть на список нобелевских лауреатов, можно заметить явный "гендерный перекос". За всю историю вручения премии ее почетными обладателями стали 892 человека. При этом в числе победителей было всего 48 женщин или 5,4%.