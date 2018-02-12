Тарон Маргарян поручил провести инвентаризацию перекрестков и переходов, где необходимо установить светофоры

В ходе состоявшегося в мэрии рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, то в соответствии с установленным графиком продолжается строительство дорожного участка ул. Бабаджанян-Аштаракское шоссе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Мэр поручил продолжить контроль за качеством и сроками текущих работ.В ходе рабочего совещания мэр Тарон Маргарян привлек внимание ответственных лиц на жалобы граждан, связанные с плохим освещением пешеходных переходов на некоторых улицах столицы.«В последнее время от наших сограждан мы получаем жалобы, связанные с плохим освещением пешеходных переходов, в связи с чем в вечернее время водители сталкиваются с проблемами. Проведите инвентаризацию всех проблемных участков и как можно раньше решите проблему освещения. В сотрудничестве с дорожной полицией обеспечьте данные участки соответствующими дорожными знаками»,-подчеркнул Тарон Маргарян.Мэр Еревана коснулся также реализуемых работ, направленных на сокращение пробок, эффективную организацию дорожного движения и разгрузку трафика в Ереване. В этом контексте управлению транспорта мэр поручил совместно с дорожной полицией изучить и провести инвентаризацию всех тех перекрестков и переходов, где есть необходимость установки или увеличения числа светофоров, регулирующих переход улиц и представить соответствующее предложение.