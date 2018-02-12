Доход Грузии от туризма в 2017 году составил 2,75 миллиарда долларов

Сектор туризма – одна из важнейших сфер экономики Грузии, и Национальная администрация туризма приложит максимум усилий для ее дальнейшего развития, заявил глава ведомства Георгий Чоговадзе во время встречи с представителями частного сектора индустрии.



Чоговадзе отметил, что по итогам 2017 года сектор туризма продемонстрировал рекордные показатели, как по числу посетивших Грузию путешественников, так и по прибыли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«В 2017 году Грузию посетили 7 миллионов 554 тысячи 936 международных визитеров, что на 1 миллион 194 тысячи 433 меньше в сравнении с 2016 годом (рост 18,8%). В 2017 году туризм принес экономике страны более 2 миллиардов 750 миллионов долларов, что на 27% больше, чем в 2016 году. Это беспрецедентный рекордный показатель. Наша задача – еще больше развить туризм и максимально поддерживать эту сферу», — заявил глава Администрации туризма.



Следует отметить, что число туристов — международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек (рост 27,9%). Чаще всего в 2017 году в Грузию приезжали граждане Армении, Азербайджана и России.